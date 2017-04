Stroetinga net naast WK-medailles scratch, Pools goud na prachtige aanval heywoodu 14-04-2017 00:23 print

Op het wereldkampioenschap baanwielrennen heeft Wim Stroetinga net naast de medailles op de scratch gegrepen. De 31-jarige Nederlander kwam in Hong Kong als vierde over de finish. Hij won in zijn lange loopbaan in 2007 en 2008 al WK-zilver, waar hij in 2012 nog brons bij voegde.

Het duurde even voor de wedstrijd goed op gang kwam en met vijftien ronden te rijden leek een sprint alsmaar dichterbij te komen. Het was de Portugees João Matias die dan toch de aanval opende, maar met een ruime handvol ronden te rijden trok Adrian Teklinski ten strijde. De Pool reed het gat naar Matias in no-time dicht en ging er vol overheen.

Voor het peloton het goed en wel in de gaten had was de vogel gevlogen, hoewel Gaël Suter er nog in geloofde. De Zwitser ging in de achtervolging en kwam rap in de buurt, maar zag met twee ronden te rijden Lucas Liss voorbij schieten. De Duitser ging nóg harder en leek op weg naar Teklinski, maar de Pool hield precies genoeg over om als nieuwe wereldkampioen over de streep te komen, voor Liss. De Brit Christopher Latham eindigde als derde, vlak voor Stroetinga, die de stilgevallen Suter ook nog inhaalde.