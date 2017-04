EL: Genk ondanks nederlaag bij Celta goed op weg Redactie 14-04-2017 00:14 print

Celta de Vigo heeft in de kwartfinales van de Europa League een nipte zege geboekt op KRC Genk. De Belgen zullen echter het meest tevreden zijn met de uitslag.

In een enerverend duel ging Genk uitstekend van start. Via Jean-Paul Boëtius, oud-speler van Feyenoord, namen de gasten na tien minuten de leiding. Kort daarna kantelde de wedstrijd echter volledig.

Pione Sisto zorgde na een kwartiertje namelijk voor de gelijkmaker. Het Deense talent rondde af na een hakbal van John Guidetti. Nog eens twee minuten later stond het al 2-1 toen Iago Aspas de bal in de verre hoek raak schoot. Het was voor de Spanjaard alweer zijn vijfde Europese treffer dit seizoen.

Toen Guidetti er voor rust ook nog 3-1 van maakte, leek Genk een lange en zware avond te krijgen. Een andere oud-Feyenoorder bracht de spanning echter terug. Thomas Buffel, net ingevallen voor Boëtius, profiteerde in tweede instantie van een blunder van Celta-speler Jonny Castro: 3-2.

KRC Genk heeft daardoor goede papieren om het karwei over een week voor eigen publiek af te maken. De Belgen hebben dan aan een 1-0 zege genoeg om Celta de Vigo naar huis te sturen.