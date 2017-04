EL: Ajax overklast Schalke in eigen huis Peterselieman 13-04-2017 23:22 print

Ajax heeft in de eerste wedstrijd in de kwartfinale van de Europa League een dikverdiende 2-0 zege geboekt op Schalke 04. In de eigen Johan Cruijff ArenA waren de Amsterdammers heer en meesters en het enige dat het team van coach Peter Bosz zich mag verwijten is dat er niet meer gescoord is. Volgende week donderdag is de return in Gelsenkirchen.

In eigen huis begon Ajax met jongelingen Donny van de Beek en Justin Kluivert die de geschorste Lasse Schøne en de nog niet fitte Kasper Dolberg vervingen. Bij Schalke begon Klaas Jan Huntelaar op de bank.

De eerste vijf minuten was het even aftasten, maar daarna greep Ajax het initiatief. De Amsterdammers klapten er vol bovenop, waardoor Schalke aan de bal nauwelijks de tijd werd gegund. Na iets meer dan tien minuten was er de eerste kans toen Van de Beek na een afgeslagen bal uithaalde en Schalke-doelman Ralf Fährmann twee instanties nodig had om de bal te keren.

Tien minuten later was het vanaf de strafschopstip raak. Linker aanvaller Amin Younes werd door Alessandro Schöpf neergelegd, waarna Davy Klaassen het vonnis voltrok. Niet veel later had Davinson Sánchez de ploeg op 2-0 kunnen zetten, maar kwam eerst een teenlengte tekort om in te schieten en na een nieuwe voorzet ging zijn kopbal via een Duitse verdediger op de lat. Pal voor rust kreeg Schalke pas de eerste kans, maar verder dan een mislukte omhaal van Benedikt Höwedes kwam de ploeg niet.

Na de pauze verving Matthijs de Ligt de geblesseerde Daley Sinkgraven, maar zwakker werd Ajax er absoluut niet van. De Amsterdammers gingen door waar ze voor rust gebleven waren. Bertrand Traoré bezorgde aan de rechterkant de bal aan Kluivert die goed voorgaf en Klaassen een niet te missen kans op 2-0 gaf.

Ajax probeerde door te drukken en het was aan doelman Fährmann te danken dat de score niet verder opliep. De goalie zag Traoré twee mogelijkheden missen en redde op een inzet van Younes. Twintig minuten voor tijd kwam Huntelaar eindelijk in het veld en Ajax nam iets gas terug. De Duitsers probeerden aan te vallen, maar het was Ajax dat veruit de gevaarlijkste bleef.

Younes schoot enkele malen in de korte hoek waarbij hij Fährmann op zijn weg vond. Van de Beek raakte uit een hoekschop nog de lat en moest Fährmann zich nog strekken op een kopbal van Nick Viergever. Hierdoor bleef het na negentig minuten spelen bij 2-0.



Davy Klaassen (midden) scoorde tweemaal tegen Schalke (Foto: Pro Shots/Jasper Ruhe)