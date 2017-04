Lewis - Van Barneveld: eerste PL-negendarter in een jaar tijd

Het is donderdagavond en dus is het voor de dartsfans weer tijd voor de Premier League. Er wordt weer gevoetbald in de Europa League en dus kunnen we helaas niet live op TV kijken, maar in het Premier League-topic op het FOK!forum is daar doorgaans wel een oplossing voor te vinden. Vanaf 23.40 uur zendt RTL7 als troost een samenvatting uit.

Gary Anderson (SCO) - Dave Chisnall (ENG) 6-6

Anderson begon sterk aan het duel, dat al vroeg een prima niveau kende. Toch was het Chisnall die als eerste een gaatje sloeg en via een 72-finish een 1-3 voorsprong pakte. De tweevoudig wereldkampioen liet op dat moment zijn klasse zien, terwijl Chizzy het moeilijk kreeg en de Schot zelfs langszij zag komen: 4-3.

Anderson kwam op 5-3, maar dit keer herpakte Chisnall zich weer en met het nodige geluk - een derde pijl bleef maar net in de dubbel 20 hangen - trok hij de stand weer gelijk: 5-5. Chisnall kwam zelfs op 6-5, maar in de laatste leg leek het alsof hij de wedstrijd simpelweg niet uit wilde gooien. Na negen darts stond hij op een dubbel, maar zeven 'matchdarts' waren niet genoeg en Anderson pakte de leg, waardoor de punten werden gedeeld: 6-6.



Gary Anderson - Dave Chisnall (Bron: PDC)

Michael van Gerwen (NED) - Peter Wright (SCO) 6-6

Van Gerwen leek bijzonder moeizaam in zijn spel te komen en voor hij het goed en wel doorhad stond Wright op een 0-4 voorsprong. De Nederlander kreeg eindelijk eens een leg op het bord, maar een 76-finish bracht Wright met 1-5 al dicht bij de zege. Toch knokte Van Gerwen zich knap weer terug en hij slaagde er zelfs in tot op 5-6 te komen. Snakebite kreeg in de laatste leg een pijl op dubbel 16 om het te beslissen, maar gooide die er een paar millimeter naast. Van Gerwen profiteerde optimaal en gooide 68 snaarstrak uit via triple 20 en dubbel 4: 6-6.



Michael van Gerwen - Peter Wright (Bron: PDC)

Adrian Lewis (ENG) - Raymond van Barneveld (NED) 7-4

Lewis begon het sterkst aan het duel, maar een strakke 128-finish van Van Barneveld hield de Nederlander volop in de race: 2-1. Op dat moment deed Lewis iets wat op één jaar en één dag geleden voor het laatst in de Premier League gebeurde: Jackpot gooide een negendarter, de eerste negendarter op TV in 2017. Er kwam een 98-finish overheen en hoewel Van Barneveld met een finish van 78 nog iets terug kon doen (5-3) was de Engelsman toch duidelijk te sterk. Met een 81-finish via bulls eye gooide hij een ijzersterke wedstrijd in het slot: 7-4.

NINE DART FINISH | @Jackpot180 hits the magical NINE in Liverpool to send the crowd into a frenzy! 🙌🏼 🙌🏼 🙌🏼 🙌🏼#LoveTheDarts pic.twitter.com/jHvV0oCQrw — PDC Darts (@OfficialPDC) April 13, 2017



Adrian Lewis - Raymond van Barneveld (Bron: PDC)

De wedstrijden van vanavond

Phil Taylor (ENG) - James Wade (ENG)

Peter Wright (SCO) - Gary Anderson (SCO)



De stand voor vanavond (Bron: Oddsportal)