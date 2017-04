Jamaica zonder Bolt, met Thompson naar World Relays heywoodu 13-04-2017 19:11 print

De Jamaicaanse atletiekploeg verschijnt volgende week, zoals verwacht, zonder Usain Bolt aan de start van de World Relays. Die wedstrijd op de Bahama's werd in 2014 voor het eerst gehouden en is het officieuze WK voor estafette's. Naast de gebruikelijke 4x100 en 4x400 meter worden bijvoorbeeld ook de 4x200 en de 4x1500 meter gelopen.

Dat Bolt niet zou starten was al zo goed als zeker, maar toch staat Jamaica met een sterk team op de Bahama's. Met oud-wereldrecordhouder Asafa Powell en voormalig wereldkampioen Yohan Blake is Jamaica aanwezig met twee mannen die in Rio vorig jaar in de olympische finale het goud wonnen. Ook Kemar Bailey-Cole en Jevaughn Minzie, die in Rio de series liepen, zijn van de partij. Nickel Ashmeade, eveneens lid van de gouden finaleploeg in Rio, komt op de 4x200 meter in actie.

De grote ster van de Jamaicaanse vrouwenploeg reist wél af naar Nassau. Elaine Thompson won op de Spelen goud op de 100 en 200 meter en zal op zowel de 4x100 als 4x200 meter lopen. Met onder meer Natasha Morrison en Christania Williams zal Jamaica een bijzonder sterke ploeg opstellen. Op de 4x400 meters krijgen we eveneens interessante namen te zien, zoals juniorenwereldkampioen Jaheel Hyde en Tiffany James.

De World Relays worden op 22 en 23 april gelopen en zullen vermoedelijk weer live te zien zijn op Eurosport.