FOK! Wat een weer: wisselvallig

Op Sint Tuburtius (da's vandaag!) na de noen (3uur in de middag),

worden alle velden groen.

Hee hallo!

De afgelopen nacht zijn de meeste wolken opgelost. Toch kon er hier of daar nog wel een wolkenveld aan het zwerk te bespeuren zijn geweest maar gelukkig bleef het wel droog.

Vandaag is er vooral landinwaarts veel bewolking en er kan in de middag ook een bui vallen. Aan de kust is de kans best groot dat je de zon nog te zien krijgt en daar blijft het ook droog. Vanavond kan het vanuit het noordwesten gaan regenen. De thermometer loopt op tot zo'n 13 graden.

De komende dagen wordt het wisselvallig, er is kans op wat zon maar ook kans op regen.

Ik wens je een hele goede vrijdag en alvast prettige paasdagen.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 06:43 Zon onder: 20:36 Zonkracht: 4/2







Water in de buurt van Alkmaar (Foto: DJMO)

