CL: Atlético Madrid via penalty Griezmann langs Leicester City

Redactie 12-04-2017 23:50

Atlético Madrid heeft de eerste Champions League-kwartfinalewedstrijd gewonnen van Engels landskampioen Leicester City. In Madrid werd het 1-0. Op 18 april is de return.

De Spanjaarden trokken vanaf de eerste minuten ten aanval. Eerst was het Fernando Torres die Kasper Schmeichel dwong tot een redding op een laag en hard schot, waarna Koke met een knal van afstand de doelpaal raakte. Antoine Griezmann liet zijn bewaker Wilfred Ndidi vaker dan eens zijn hielen zien. Mede dankzij het goede keeperswerk van Schmeichel, bleven the Foxes relatief lang zonder tegendoelpunt.

Dubieuze strafschop

Omdat de Deense sluitpost geen Superman is, en Leicester uitstekend werd vastgezet door de gastheren, was het uitstel van executie. In de 27e minuut bracht Marc Albrighton Griezmann ten val, waarop Atlético een strafschop toegewezen kreeg. Leicester-spelers beklaagden zich omdat de overtreding buiten het penaltygebied zou hebben plaatsgevonden.

Met een welgemikt schot stuurde de Fransman Schmeichel de verkeerde kant op en de openingsgoal viel te noteren in Estadio Vicente Calderón. In de slotminuten van de eerste helft leek Albrighton zijn eerdere fout goed te kunnen maken, maar zag zijn inzet naast het doel van Jan Oblak zeilen.

Geen beslissing

In het tweede bedrijf leek Atlético het karwei af te gaan maken. Onder andere Torres en Koke hadden de tweede treffer op hun schoen. Omdat Leicester steeds defensiever ging spelen, kwamen de manschappen van Diego Simeone er steeds moeilijker doorheen.

De 4-5-1 formatie bracht de bezoekers stabiliteit en ook Griezmann wist zich geen raad met de Engelse organisatie. De magere 1-0 overwinning betekent dat Atlético nog niet zeker is van de halve finales, en Leicester nog steeds een kans behoudt.