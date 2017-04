Brawn wil meer openheid in Formule 1 Peterselieman 12-04-2017 23:30 print

De Formule 1 wordt omgeven door een sluier van geheimhouding op allerlei gebieden. Managing director Ross Brawn wil op een van die gebieden meer openheid creëeren. Hij pleitte tegen Motorsport ervoor dat de teams tijdens de race meer data delen, zodat de fans meer met hun favoriete coureurs en teams mee kunnen leven.

Brawn wil hiervoor de aanwezige digitale mogelijkheden gaan benutten. "Er is heel veel data beschikbaar in de Formule 1. Fans moeten hier meer toegang voor krijgen. Ik volgde de sport drie jaar op tv en ik miste echt de mogelijkheid om er dieper op in te gaan en meer te weten te komen."

Een ding zou kunnen zijn dat de fans mee gaan denken met de teams en coureurs. "We kunnen een programma ontwikkelen waarmee mensen thuis hun voorspellingen kunnen doen. Je ziet dan welke bandenkeuze je hebt, je ziet de duur van de pitstop, de posities van de auto’s op de baan en de gaten tussen de coureurs. Ik zou het fantastisch vinden als je dan zelf een pitstop zou kunnen plannen. Als iedereen toegang krijgt tot die data, zullen veel fans dat heel erg waarderen denk ik."

Brawn vreest dat de teams hier niet happig op zijn, omdat het hiermee de concurrentie in de kaart kan spelen. Ze moeten overtuigd worden dat het in het belang van de sport is, zoals met het uitzenden van berichten over de boordradio's ook is gebeurd. Toch kan het nog wel even duren voordat het zover is, want voorlopig is het nog een hersenspinsel dat verder uitgewerkt moet worden.