CL: Monaco klopt aangeslagen Dortmund

Onder bijzondere omstandigheden heeft Borussia Dortmund woensdagavond de eerste Champions League-kwartfinale verloren van AS Monaco. Het werd 2-3, waardoor Monaco volgende week voor de return veruit de beste papieren heeft om door te gaan.

Een aparte sfeer, vanwege de aanslag op de spelersbus van Dortmund dinsdag, was voelbaar. Nee, het was duidelijk dat er een deken van emoties lag over het publiek, die zagen dat Monaco goed begon.

Uitblinkende Mbappé

De Monegasken kwamen binnen twintig minuten op voorsprong tegen Die Borussen op Signal-Iduna-Park. Op aangeven van Thomas Lemar zorgde Kylian Mbappé voor de openingsgoal van de Monegasken. De goal leek in buitenspelpositie te zijn gemaakt, maar arbiter Daniele Orsato keurde het doelpunt goed.

Ongelukkig Dortmund

Het geluk had Borussia Dortmund niet aan haar zijde toen Sven Bender tien minuten voor de theepauze ook nog eens een eigen doelpunt maakte. De Duitse international knikte een voorzet van Monaco knullig langs zijn eigen doelman Roman Bürki in de 35e minuut van de Champions League-kraker.

In de tweede helft probeerde de equipe uit Westfalen zichzelf terug te knokken. Er werd met krachten gesmeten, terwijl de beroemde Gelbe Wand de thuisploeg naar voren toe dirigeerde.

Comeback

Shinji Kagawa vond na krap een uur op de klok, na een opmerkelijke hakbal van Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé. De Afrikaanse goalgetter hakte een voorzet richting de Japanner, waarna de Franse neo-international het net vond.

Blunder Piszczek

Door een slechte pass van Piszczek in het laatste kwartier, werd Dortmund-goalie Burki opnieuw op de proef gesteld. Mbappé kende geen genade en strafte de fout genadeloos af. Omdat Kagawa een aantal minuten daarna nog de 2-3 maakte, mag Dortmund nog hopen op de halve finale.