De geniale achterlijkheid van de brandweer in GTA V Wouter (2dope) 12-04-2017 21:35 print

Grand Theft Auto V is een briljant spel in veel opzichten. De uren vermaak die je alleen al kunt beleven met het rondlopen en aankloten met de NPC's in de stad is daar één van, zoals we kunnen zien in de hilarische brandweer-compilatie die YouTuber Merfish maakte. Uit de beelden blijkt dat de brandweermannen in het spel tamelijk onbekwaam zijn in hun werk.

Voor mensen die niet bekend zijn met de GTA-games: dit zijn gewoon willekeurige momenten die je meemaakt tijdens het spelen en zijn dus niet vooropgezet met behulp van cheats of mods.