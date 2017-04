Prey krijgt week voor release een demo op consoles Wouter (2dope) 12-04-2017 20:58 print

Bethesda's bijzondere shooter Prey krijgt vanaf 27 april een speelbare demo op PlayStation 4 en Xbox One, een week voordat de game uitkomt. In de demo kunnen spelers een voorproefje krijgen door het eerste uur van het spel te doorlopen.

Prey, officieel een reboot van de originele Prey uit 2006, plaatst de speler in de schoenen van Morgan Yu, een wetenschapper aan boord van het ruimtestation Talos I. Op het ruimtestation wordt onderzoek gedaan naar een buitenaardse levensvorm genaamd de Typhon, die zeer gevaarlijk is en over bijzondere vaardigheden beschikt. De speler kan sommige van deze vaardigheden overnemen en tegen de Typhon gebruiken.

Prey is de nieuwe game uit de koker van ontwikkelstudio Arkane Studios, dezelfde lieden die verantwoordelijk zijn voor de ijzersterke Dishonored-games. Er kwamen de afgelopen tijd al enkele opvallende gameplayvideos uit voor Prey, bekijk enkele daarvan hieronder. De game komt op 5 mei uit voor Xbox One, PlayStation 4 en pc. Van een pc-demo lijkt vooralsnog geen sprake te zijn.