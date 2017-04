Na een lange reis zijn woensdagavond de twee reuzenpanda's Wu Wen en Xing Ya uit China aangekomen op Schiphol. Het KLM-toestel met de bijzondere passagiers landde om 19:30 uur, ongeveer een half uur later dan eigenlijk de bedoeling was.

De beren worden naar het dierenhotel van de KLM op de luchthaven gebracht, waar ze even kunnen bijkomen van de reis. Later op de avond gaan ze naar hun eindbestemming Ouwehands Dierenpark in Rhenen.

De dieren vertrokken woensdag rond 08.30 uur Nederlandse tijd vanuit Chengdu. Aan boord van de KLM-vlucht KL0892, waar voornamelijk menselijke passagiers op zaten, hadden de panda's een plek achter in het toestel in twee speciaal gemaakte boxen. Hun Chinese verzorger reisde met ze mee.



Reuzenpanda's geland op Schiphol (Foto: ANP)