Rachel Hazes heeft geen zelfmoordpoging ondernomen. Verhalen van Telegraaf Privé over de weduwe van André Hazes die een overdosis nam, zijn volgens het management "hele grove leugens".

Melvin Produkties noemde de verhalen van Telegraaf woensdagavond in RTL Boulevard "afschuwelijk". De krant schreef dat Rachel depressief is en een overdosis medicatie nam. Haar maag zou leeggepompt zijn in het Tergooi-ziekenhuis, waar ze opgenomen werd om te voorkomen dat haar zelfmoordpoging fataal afliep.

Rachel verblijft sinds vorige week op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Melvin Produkties maakte maandagavond bekend dat ze "professionele hulp heeft gezocht om haar geestelijk bij te staan". Hoelang ze die nog nodig heeft, is nog onduidelijk. De familie Hazes heeft om rust gevraagd.



'Zelfmoordpoging Rachel is grove leugen' (Foto: BuzzE)