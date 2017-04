Brecel kwalificeert zich na vijf jaar weer voor WK snooker Boris (borisz) 12-04-2017 19:18 print

Luca Brecel heeft zich geplaatst voor de tweede keer in zijn carrière geplaatst voor het wereldkampioenschap snooker. Hij won zijn laatste wedstrijd in het kwalificatietoernooi van de Welshman Dominic Dale met 10-5. De Belg mag na vijf jaar opnieuw zijn opwachting maken in The Crucible.

"Ik ben blij om met zo’n grote marge te winnen. Toen ik 17 was, was ik gewoon blij om naar The Crucible te mogen. Nu denk ik dat ik ver kan raken op het WK",klonk het bij Brecel. Brecel zorgde dinsdag al voor een 6-3 voorsprong. Woensdag vergrootte hij zijn voorsprong met breaks van 63 en 55 tot 7-3 en 9-4. Dale spartelde nog één game tegen, waarna Brecel het met een break van 87 in stijl afmaakte.

"Na de eerste sessie (6-3) had ik al een goede uitgangspositie om de wedstrijd te winnen”, reageerde een uiterst kalme Brecel. "Frame elf verloor ik toen ik mezelf snookerde, dat had ik aan mezelf te wijten. Het verschil tussen vijf jaar terug en nu is dat ik toen al blij was dat ik in de Crucible kon spelen, nu ligt dat wel anders."

"Ik heb ondertussen vrijwel tegen alle top-16 spelers moeten aantreden en heb daarbij een pak ervaring opgedaan. Toen was ik nog niet gewoon om toernooien te spelen op het hoogste niveau. Een voorkeur tegen wie ik moet spelen heb ik niet. Misschien Ronnie O’Sullivan, neen dat is maar een grapje”, besluit de Belg.

In 2012 werd Brecel met 17 jaar en 45 dagen de jongste deelnemer ooit in de geschiedenis van het WK snooker. Hij verloor toen in de eerste ronde met 10-5 van Stephen Maguire. De laatste jaren strandde hij in het kwalificatietoernooi. De Belg staat momenteel dertigste op de wereldranglijst.

Uitslagen WK snookder kwalificatie - finaleronde

Mark King 4 v 10 Xiao Guodong

Akani Songsermsawad 3 v 10 David Grace

Luca Brecel 10 v 5 Dominic Dale

Gary Wilson 10 v 3 Michael White

Michael Holt 9 v 10 Peter Ebdon

Rod Lawler 6 v 10 Jimmy Robertson

Yan Bingtao 10 v 4 Alexander Ursenbacher

Yu De Lu 7 v 10 Martin Gould

Vanavond worden de laatste acht wedstrijden gespeeld in het kwalificatietoernooi. Onder andere Mark Williams en Graeme Dott komen in actie.