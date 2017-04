Nibali moedigt rivaal Aru aan Giro toch te rijden: "Anders verliest iedereen" heywoodu 12-04-2017 19:17 print

Fabio Aru liet eerder deze week weten de Giro d'Italia te moeten laten schieten. De Italiaan van Astana heeft een slijmbeursontsteking opgelopen na een val waarbij hij zijn knie blesseerde. Zuur voor Aru, want uitgerekend de jublieumeditie van de Giro, nummer honderd, start op 'zijn' Sardinië.

Concurrent Vincenzo Nibali heeft hem via een open brief in Italiaanse media een hart onder de riem gestoken. "Iedereen verliest als Fabio Aru niet aan de start van de 100e Giro d'Italia op Sardinië is", schrijft Nibali. "Fabio, geef de hoop niet op. Nog niet."

"Hoewel het erg moeilijk is, misschien zelfs onmogelijk, denk ik nog steeds dat er een kans is om jou aan de start te zien in Alghero. Jij en ik zijn twee referentiepunten wat klassementsrenners in Italië betreft en zonder jou zouden we allemaal verliezen. Diep van binnen hoop ik dat er na die dagen rust die de dokter je opgelegd heeft iets gebeurt waardoor je toch kunt starten", schrijft Nibali.

"Fabio, ik ben geen dokter en aandacht voor je knie is belangrijk. Iedereen weet wat er is gebeurd en niemand verwacht dat je honderd procent fit aan de start staat. Je kunt het proberen en dan, als het niet blijkt te gaan, alsnog de race verlaten. Of misschien gaat het wel aardig en kom je steeds beter in je ritme, waarna je in de slotweek wraak kunt nemen. Buiten dat alles stelt de Giro je ook in staat om belangrijk werk te verzetten richting de Tour de France. En richting de toekomst."

"Ik kan hier naar kijken als atleet in plaats van als fan of als ploegleider", schrijft Nibali aan zijn voormalig ploegmakker. "Ik weet wat het is om je zo lang op één doel voor te bereiden en hoe bijzonder de Giro voor jou is, zeker nu die door jouw geboortestreek gaat. We zijn allebei eilandbewoners en voor ons is het dus helemaal bijzonder, want zo vaak bezoekt de Giro onze gebieden niet", besluit de Haai van Messina.

De Giro vertrekt volgende maand en kent drie etappes op Sardinië, waar de koers tien jaar geleden voor het laatst was. De vijfde etappe eindigt vervolgens in Messina, Nibali's thuisstad. Zonder Aru zal Michele Scarponi, Giro-winnaar in 2011, in principe de kopman zijn van Astana.