Sylvana S.: 'ze hadden het over een echt mens' Redactie 12-04-2017 19:02

"Ik ben hier om deze mensen eraan te herinneren dat zij hebben gesproken over een echt mens. Een mens van vlees en bloed. Een mens met het recht op een mening en het recht die te verkondigen, óók als die niet populair is."

Dat zei zwarte-piethater Sylvana S. woensdag voor de rechtbank in Amsterdam in de zaak tegen de eerste vier van in totaal 22 verdachten, die deze week terechtstaan voor opruiing, bedreiging, discriminatie en belediging nadat ze in reactie op de vele beschuldigingen racist te zijn wegens het vieren van het Sinterklaasfeest een impulsieve reactie op internet neerzetten.

S. bespeurde in de eerste uren van het proces vooral gebrek aan empathie bij de vier verdachten. "Een heb ik horen zeggen dat hij bang is zijn baan te verliezen. Maar hebben ze zich afgevraagd hoe het is als over je wordt geroepen dat je aan de galg moet of terug moet op een bananenboot? Ik ben alles kwijt. Mijn baan, mijn inkomen. Ik sta hier als moeder van twee kinderen die dit zwaar heeft geraakt. Als dochter van een moeder wier gezondheid hier onder lijdt. En als partner van een man die zag hoe zijn geliefde wekenlang 's nachts de slaap niet kon vatten. De schade die ik leed, is heel tastbaar: mijn financiële, emotionele en fysieke veiligheid was weg" overdrijft ze een beetje.

Zij hoopt op "passende straffen", zei ze met haar krijsende stem. "Ik ga me niet uitlaten over de hoogte. Maar ik zou het fijn vinden als er een element van bewustwording in zou zitten, zodat deze mensen in de toekomst anders, beter handelen." Verder zei ze te hopen "dat dit moment het begin van de terugkeer naar mijn normale leven markeert".



Sylvana S.: 'ze hadden het over een echt mens' (Foto: ANP)