Hackers hebben opnieuw intieme privéfoto's van verschillende vrouwelijke sterren online gezet. Onder anderen zangeres Miley Cyrus en actrices Suki Waterhouse en Rosario Dawson behoren tot de slachtoffers. Van Game of Thrones-ster Sophie Turner worden beelden aangekondigd, melden Amerikaanse media.

Op de foto's staan de slachtoffers deels of geheel naakt afgebeeld.

Vorige maand verschenen voor het eerst beelden van het door sommige Amerikaanse media genoemde 'The Fappening 2.0'. In 2014 doken van verschillende sterren als Jennifer Lawrence en Kate Upton privéfoto's op. De dader had honderden e-mailaccounts gehackt en kon zo tientallen naaktfoto's en pikante kiekjes stelen. Vorig jaar werd hij tot zes maanden celstraf veroordeeld.

Tot dusver verschenen foto's en filmpjes van onder meer Emma Watson, Amanda Seyfried, Demi Lovato en de Nederlandse Laura Ponticorvo.



Weer naaktfoto's sterren online (Foto: BuzzE)