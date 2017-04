Advocaat reist halve wereld over om 50km snelwandelen te redden heywoodu 12-04-2017 20:00 print

Een van de hoogtepunten van de atletiekwereld, de 50 kilometer snelwandelen, staat op losse schroeven. Vorige week kwam naar buiten dat wereldatletiekbond IAAF min of meer in het geheim probeert om het evenement de nek om te draaien, nadat het vorig jaar op de Olympische Spelen opnieuw voor een meer dan drie uur lang durend spektakelstuk zorgde.

Wereldtoppers in het snelwandelen hebben zich sinds de plannen van de IAAF bekend werden sterk gemaakt om dit te voorkomen, onder meer door een petitie die in enkele dagen tijd vele duizenden malen getekend werd. Er komt echter ook hulp uit een andere, wellicht wat minder verwachte hoek. De in de jaren '70 van België naar de VS verhuisde advocaat Paul DeMeester ziet de 50 kilometer bijzonder graag op het programma blijven en om dat kracht bij te zetten toog hij naar Londen.

In Londen wordt deze week door de IAAF vergaderd, waarbij ook de 50 kilometer snelwandelen op de agenda staat. "Ik hoorde vorige week van de plannen van de IAAF. Deze week was ik vrij, dus leek het mij een goed idee om ter plaatse in Londen te zijn", zegt DeMeester tegenover FOK!sport. "Ik heb een uitgebreide brief opgesteld, met argumenten waarom de 50 kilometer moet blijven, en die heb ik meegenomen." Die brief, vol zeer duidelijke argumenten vóór het behouden van het prachtige onderdeel, is hier te lezen.

Best response yet to 50km walk axing, hand delivered to 22 of the 26 IAAF Council delegates by Paul de Meester. https://t.co/2ao3yscnRV. — Tim Erickson (@tim_erick) April 11, 2017

De Belg zorgde ervoor dat hij alle 27 leden van de uitvoerende raad van de IAAF zou herkennen en boekte een kamer in hetzelfde hotel als de IAAF-leden. Maandag ging hij aan de slag op de dag dat de meesten arriveerden. "De Nederlandse Sylvia Barlag was de eerste waar ik mee in gesprek ging en IAAF-president Sebastian Coe maakte ook tijd vrij om te praten." DeMeester overhandigde zijn brief aan de leden, waar hij dan ook telkens een praatje mee maakte.

"Vooral maandag en gisteravond heb ik met veel leden gesproken, volgens mij nu met 22 van de 25 die hier zullen zijn", waarbij de Rus Mikhail Butov en de Namibiër Frankie Fredericks vermoedelijk niet in Londen aanwezig zijn. De geluiden voor de liefhebbers van de 50 kilometer zijn goed: "Ik heb eigenlijk geen enkel negatief woord gehoord van de mensen met wie ik erover gepraat heb. Ze waren allemaal erg positief over de 50 kilometer, dus ik ben ook positief gestemd over het aanblijven van dat onderdeel op het programma van de Spelen en het WK", aldus DeMeester.

Zelf heeft hij overigens ook nog een sportief doel. De Olympische Spelen halen zit er niet in, "die kans had ik in 1980 of 1984 moeten pakken", maar hij zou in 2020 graag in actie komen op de Amerikaanse olympische trials, de kwalificatie voor de Spelen. "Dan ben ik wel al 60 jaar, dus dat zal dan toch mijn zwanenzang worden."

De IAAF vergadert woensdag en donderdag, waarna men donderdagavond een persconferentie zal beleggen. Vermoedelijk zal dan ook duidelijk worden of de atletiekfederatie zich toch wel achter het snelwandelen schaart, hoewel het Internationaal Olympisch Comité uiteindelijk het laatste woord heeft over het programma op de Spelen. Net zoals DeMeester hopen wij van harte dat hij vrijdag terug naar de VS reist met de wetenschap dat de IAAF de 50 kilometer toch blijft steunen.