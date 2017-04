WK-zilver voor teamsprinters

Op het wereldkampioenschap baanwielrennen hebben zowel de Nederlandse mannen als vrouwen zich geplaatst bij de laatste acht. Shanne Braspennincx en Kyra Lamberink snelden in de kwalificaties naar de zesde tijd, Theo Bos, Jeffrey Hoogland en Nils van 't Hoenderdaal werden ook zesde.

In de eerste ronde rijden de beste acht teams uit de kwalificaties tegen elkaar in vier duels. De twee snelste winnende teams rijden daarna om goud en zilver, de twee langzaamste winnende teams rijden om het brons. Voor de Nederlandse vrouwen, waar Laurine van Riessen de plek van Braspennincx overnam, zit dat er niet meer in. Het duo verloor van het Russische topteam Daria Shmeleva en Anastasiia Voinova en dus is de kans op een medaille verkeken.

Bij de mannen zullen Hoogland en Bos niet in actie komen in de eerste ronde. Matthijs Büchli en Harrie Lavreysen nemen hun plek in voor het duel met Groot-Brittannië. Een lastige opgave, want het Britse trio lijkt zeker een van de kanshebbers op de medailles.

Update 14.47 uur

De Nederlandse mannen hebben voor een kleine verrassing gezorgd door het Britse trio uit te schakelen. Met Büchli op het einde haalde Nederland bijna een halve seconde van de kwalificatietijd af en daar waren de Britten niet tegen opgewassen.

Doordat in de vier kwartfinales alleen Nieuw-Zeeland sneller was mag Nederland zich later op woensdag melden voor de strijd om het goud, tegen de Kiwi's. Ethan Mitchell, Sam Webster en Edward Dawkins mogen doorgaans wel als de grote favorieten gezien worden. Frankrijk en Polen rijden tegen elkaar om het brons.

Bij de vrouwen rijden Duitsland en China om het brons, terwijl Rusland en Australië de strijd aangaan voor de wereldtitel.

Update 15.30 uur

Hoogland, Lavreysen en Büchli reden de finale voor Nederland en dat ging helaas niet helemaal goed. Na een valse start leek de concentratie danig verstoord, want bij de start ontstond al snel een enorm gat tussen Lavreysen en de rest.

Mitchell, Webster en Dawkins begonnen beter en hadden al snel een halve seconde voorsprong, wat ze niet meer uit handen gaven. De winnende tijd van de Nieuw-Zeelanders, 44,049 seconden, zorgde wel voor enige frustratie bij Nederland, dat in de kwalificaties en vooral in de kwartfinales aanzienlijk sneller was.