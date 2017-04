Paasviering Christelijke scholen aan islam aangepast Danny 12-04-2017 10:57 print

In Den Haag wordt de paasviering op een aantal protestantse en rooms-katholieke basisscholen aangepast om islamitische leerlingen tegemoet te komen. Zo kunnen bij de paasviering de toppen van de kruizen van paasstokken worden afgebroken als leerlingen weigeren met een kruis te lopen.

Afgelopen jaar was er al discussie toen scholen besloten het kerstdiner om te dopen naar 'eindejaarsdiner', ook al om moslimkindjes tegemoet te komen. Islamitische ouders zouden de scholen hebben gevraagd om het christelijke karakter van de feesten wat minder zichtbaar te maken. Ook in andere multiculturele wijken in het land wordt steeds vaker nagedacht over de rol van christelijke feesten op scholen. De schoolleiders in Den Haag zijn van mening dat de viering aangepast moet worden voor moslims.

Volgens bestuursvoorzitter Ewald van Vliet is de populatie onder leerlingen essentieel voor het wel of niet in stand houden van de tradities rondom Pasen. John Verhoeff, schooldirecteur van protestantse basisschool O3 vindt het belangrijker dat alle leerlingen zich welkom voelen op zijn school. Het vasthouden aan conservatieve tradities past daar volgens hem niet bij.

Veel niet-moslimouders willen dat deze scholen de tradities juist blijven volgen, omdat ze vinden dat de scholen hun christelijke karakter moeten behouden. Van Vliet ziet deze verdeeldheid ook, maar voegt daaraan toe dat respect hebben voor elkaar ook belangrijk is.

Wanneer islamitische scholen een einde maken aan hun eigen feesten en religieuze symbolen om niet-moslims tegemoet te komen is niet bekend.

In de Haagse gemeenteraad is morgenavond een spoeddebat over de aangepaste paasfeesten op scholen. PVV-raadslid Elias van Hees: "Die onderwijsbestuurders verkiezen de islam boven pasen. Dit is geen gebaar maar een grote knieval." Van Hees wil dat het stadsbestuur desnoods de gemeentelijke subsidies intrekt.



Paasstok - schokkend voor moslims (Foto: FaceMePls - CC-BY-2.0 - resized)