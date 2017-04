Oprichter The J. Geils Band overleden

John Warren Geils Jr., de oprichter en gitarist van The J. Geils Band is in zijn huis in het Amerikaanse Groton op 71-jarige leeftijd dood gevonden. Dat meldt The Boston Globe dinsdag.

De rockband had in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw verschillende internationale hits met nummers als Centerfold, Freeze Frame en Love Stinks.

Volgens de plaatselijke politie zijn er geen verdachte omstandigheden aangetroffen en is Geils waarschijnlijk een natuurlijke dood gestorven.