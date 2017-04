Witte Huis uit kritiek op hardhandig United Redactie 12-04-2017 00:48 print

Zelfs het Witte Huis heeft nu kritiek op de handelswijze van United Airlines. De luchtvaartmaatschappij krijgt wereldwijd enorm veel kritiek over zich heen nadat een passagier hardhandig van een te volle vlucht werd gehaald. Het filmpje waarop is te zien hoe de man van Chinese afkomst letterlijk wordt weggesleept en gewond raakt aan zijn hoofd is alleen al op Chinese social media 360 miljoen keer bekeken.

Woordvoerder Sean Spicer sprak dinsdag zijn afschuw over het voorval uit tijdens een reguliere persconferentie op het Witte Huis. ,,Als iemand door het gangpad van een vliegtuig wordt gesleept met bloed op z'n gezicht, kun je niet volstaan met te zeggen: dat had een beetje beter gekund", zei Spicer.



Witte Huis uit kritiek op hardhandig United (Foto: ANP)