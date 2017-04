Bertens naar tweede ronde in Bogota Peterselieman 12-04-2017 00:32 print

Tennisster Kiki Bertens is door naar de tweede ronde van het WTA-toernooi in Bogota. De als eerste geplaatste Nederlandse (WTA-20) had in een natte Colombiase hoofdstad weinig moeite met de Servische Nina Stojanovic (WTA-126): 6-4 en 6-1.

In de eerste set vielen er over en weer breaks, maar het was Bertens die uiteindelijk het voordeel wist te verzilveren en de set te pakken. In het tweede bedrijf stoomde de Nederlandse door naar de volgende ronde.

Daarin zal een Nederlands onderonsje plaats gaan vinden. Cindy Burger (WTA-171) plaatste zich in Bogota via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi en klopte in de eerste ronde de Duitse Tatjana Maria. In de tweede omloop moet ze het opnemen tegen Bertens.