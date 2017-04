Wehrlein racet in Bahrein voor Sauber Peterselieman 12-04-2017 00:19 print

Pascal Wehrlein zal komend weekend proberen zijn racedebuut voor het Formule 1-team Sauber te maken. De 22-jarige Duitser moest de races in Australië en China aan zich voorbij laten gaan omdat hij een trainingsachterstand op had gelopen na een crash in januari tijdens de Race of Champions.

Wehrlein crashte en bij een op het oog onschuldig ongeval liep hij volgens Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff een gebroken nekwervel op. Het herstel van de van Manor overgekomen coureur duurde lang, waardoor hij de eerste wintertest moest laten schieten. Pas tijdens de tweede test kon de Duitser halve dagen rijden. In Australië kwam de Mercedes-pupil in actie tijdens de eerste twee vrije trainingen, maar achtte zich niet fit genoeg om het weekend te voltooien. Daarom ontbrak hij ook in China om extra te kunnen trainen voor Bahrein en de rest van het seizoen.

Ferrari's reserverijder Antonio Giovinazzi was zijn vervanger en deed dit niet onverdienstelijk. In China crashte de jonge Italiaan echter tweemaal. Mocht hij dit weekend niet tijdens de race in actie hoeven komen dan kan Giovinazzi later dit jaar nog gaan rijden tijdens de tests voor onervaren coureurs. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een rijder minder dan drie races hebben gereden.

Voor de Formule 1-manager betekent dit dat Pascal Wehrlein weer actief is gezet en Giovinazzi nu op inactief staat en alleen verkocht kan worden.