Gamers aangeklaagd voor 'swatten' van rivaal Redactie 11-04-2017 22:41 print

Twee gamers, een Amerikaan en een Brit, zijn aangeklaagd omdat ze een Amerikaans arrestatieteam naar het huis van een rivaal hadden gestuurd. Die raakte bij de inval in zijn woning zwaargewond. De actie heet 'swatten', naar het arrestatieteam SWAT.

Op verzoek van de Amerikaan had de Brit in 2015 een Amerikaanse terreurdienst gebeld en zich voorgesteld als Tyran Dobbs, de naam van zijn rivaal. Hij zei dat hij een geladen geweer, explosieven en drie gijzelaars had. Hij eiste binnen een kwartier losgeld, anders zouden de gijzelaars worden vermoord.

Agenten gingen meteen naar het huis van de nietsvermoedende en slapende Dobbs en schoten met rubberkogels in zijn gezicht en op zijn borst. Vervolgens bleek dat hij geen wapens of gijzelaars had en dat hij niet had gebeld. Bij het onderzoek werden de beide daders opgespoord. Zij kunnen nu tot twintig jaar celstraf krijgen voor het valse alarm, vijf jaar voor het complot en twee jaar voor identiteitsfraude.



Gamers aangeklaagd voor 'swatten' van rivaal (Foto: BuzzT)