Tien jaar cel voor doodsteken Deventenaar Redactie 11-04-2017 21:13 print

Een 27-jarige man is dinsdag veroordeeld tot tien jaar cel voor een dodelijke steekpartij op oudejaarsdag 2015 in Zutphen. Die straf is overeenkomstig de eis van de officier van justitie. De rechtbank Gelderland oordeelde dat de man zonder vaste woon- of verblijfplaats verantwoordelijk is voor het doodsteken van de 23-jarige Deventenaar.

Een 22-jarige medeverdachte uit Zutphen is ontslagen van alle rechtsvervolging. Hij heeft uit noodweer geslagen en bovendien is het volgens de rechtbank niet bewezen dat het geweld dat deze verdachte heeft gebruikt, de dood van het slachtoffer heeft veroorzaakt.

Beiden waren op de laatste dag van 2015 betrokken bij een vechtpartij op een parkeerplaats in Zutphen. Tijdens die vechtpartij werd het slachtoffer met een mes gestoken en hij overleed later die dag aan zijn verwondingen. Beide mannen wezen elkaar als schuldige aan, maar op basis van een getuigenverklaring en camerabeelden is de man zonder vaste woon- of verblijfplaats door de rechtbank als dader aangemerkt.



Tien jaar cel voor doodsteken Deventenaar (Foto: ANP)