Bij de Syrische luchtaanval in de provincie Idlib is vorige week het zenuwgas sarin gebruikt. Volgens de Turkse minister van Gezondheidszorg Recep Akda is dat nu bevestigd na testen op enkele van de slachtoffers.

Akdag zei dat de isopropyl methylfosfonzuur is gevonden bij de analyse van bloed- en urinemonsters van de slachtoffers van de chemische oorlogsvoering in Idlib. Die stof is het bewijs dat zij zijn blootgesteld aan sarin.

Zowel Washington als Ankara acht de Syrische regering schuldig aan de inzet van chemische wapens tijdens de bombardementen op Khan Sheikhoun, waardoor circa 85 mensen om het leven kwamen. Damascus ontkent verantwoordelijk te zijn. De VS voerden niettemin met kruisraketten een vergeldingsactie uit op een Syrische luchtmachtbasis.



Gebruik zenuwgas sarin in Idlib bevestigd (Foto: ANP)