De 39-jarige hoofdverdachte van de aanslag vrijdag in Stockholm heeft bekend dat hij de terreuractie heeft uitgevoerd. Dat heeft zijn advocaat dinsdag laten weten in de rechtszaal tijdens de voorgeleiding van de Oezbeek.

De Oezbeek reed vrijdag met een vrachtwagen in op wandelend publiek in een grote winkelstraat in de Zweedse hoofdstad. Daardoor werden vier mensen gedood en raakten er vijftien gewond. Volgens de Zweedse politie was bekend dat de verdachte sympathieën had voor extremistische organisaties zoals Islamitische Staat.



Hoofdverdachte aanslag Stockholm bekent (Foto: ANP)