Release date voor Dragon Quest XI bekendgemaakt

Square Enix heeft eindelijk een release date bekendgemaakt voor Dragon Quest XI, het volgende hoofddeel in de langlopende serie. In Japan kunnen gamers vanaf 29 juli aan de slag met de game voor Nintendo 3DS en PlayStation 4.

Een Nintendo Switch-versie is ook in de maak, al zijn hier nog geen details voor. Square Enix heeft wel bevestigd dat deze versie nog steeds in ontwikkeling is, maar het is nog niet te zeggen of deze ook gelanceerd wordt op 29 juli. Dat wordt dus nog even afwachten. Nieuwe trailers van beide versies zijn hieronder te bekijken.

Over een launch in het Westen is nog niets bekend, maar als deze komt gaat dat ongetwijfeld nog een flinke tijd duren.