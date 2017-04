Janelle Monáe stelt seksstaking voor

Janelle MonŠe stelt seksstaking voor static 11-04-2017 06:15 print

Janelle Monáe wil dat mannen meer gaan opkomen voor de belangen van vrouwen en heeft daar een opmerkelijk dwangmiddel voor in gedachten. "We zouden moeten overwegen te stoppen met seks, tot elke man vecht voor onze rechten", aldus de zangeres in Marie Claire.

"Mensen moeten de vagina gaan respecteren", stelt Janelle in het interview. "Ik hou van mannen. Maar slechte mannen? Die tolereer ik niet. Dan verdien je het niet in mijn aanwezigheid te verkeren. Als jullie over deze wereld willen heersen, dan ga ik niet meer bijdragen tot er iets verandert."

De actrice vindt dat verhalen die over haar gepubliceerd worden, vaak seksistisch zijn ingestoken. "In elk profiel dat over me geschreven wordt, staat: ze is zo seksueel en zo'n sekssymbool. En dan daarna: maar wow, ze is ook op de hoogte van politiek. Waarom moet het het één of het ander zijn?"

Janelle was afgelopen jaar in twee Oscargenomineerde films te zien: Hidden Figures en winnaar Moonlight. Ze krijgt daardoor genoeg aanbiedingen voor nieuwe rollen, maar is naar eigen zeggen selectief. "Ik sla heel veel af. Ik ben nu eenmaal meer geinteresseerd in projecten met onverwachte en coole regisseurs dan dat ik in een grote studiofilm zit waar ik alleen een bikini aanheb."



