Opnieuw strafpunten voor Fortuna Sittard

Voetbalbond KNVB heeft Fortuna Sittard zes punten in mindering gebracht op de ranglijst. De reden hiervoor is dat de club uit de Jupiler League zich onvoldoende houdt aan het plan dat zij heeft ingediend om financiëel weer gezond te worden. In november vorig jaar werd voor de derde en vierde keer niet voldaan aan de financiële doelstellingen.

Fortuna bevindt zich in de zorgelijke categorie 1 en moet hierdoor werken aan het financieel gezond worden. Omdat dit onvoldoende lukt heeft de club eerder dit seizoen al drie punten in mindering gekregen. De beroepscommissie oordeelde dat nu opnieuw niet aan enkele doelstellingen voldaan is, waardoor een nieuwe straf gerechtvaardigd is.

Eigenaar Isitan Gün is niet blij met de straf die zijn club af doet zakken naar plek zeventien op de ranglijst. "Namens de club en onze fans spreek ik mijn teleurstelling uit. We zijn hier tegen in beroep gegaan, maar dat is afgewezen." Hij zei de fans vertrouwen te hebben in een goede afloop. "We blijven bouwen aan een sterker team, sterkere organisatie en een sterkere Academy."

Degradatie uit de Jupiler League is op basis van de uitspraak nog niet aan de orde, omdat Fortuna nog steeds achttien punten meer heeft dan hekkensluiter Achilles'29. Toch moet de club oppassen, want het intrekken van de licentie komt in zicht. Het traject van de KNVB kent vijf tredes, waarbij er eerst gewaarschuwd wordt. Daarna kan tot driemaal toe drie punten in mindering worden gebracht, voordat de licentie ingetrokken kan worden als de financiële doelstellingen niet worden behaald.