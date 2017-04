Tennisster Burger naar tweede ronde Bogota Peterselieman 11-04-2017 01:00 print

Tennisster Cindy Burger heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in Bogota. De Nederlandse (WTA-171) was in drie sets te sterk voor de nummer 103 Tatjana Maria uit Duitsland: 5-7, 6-3 en 6-4.

De wedstrijd ging lang gelijk op. In de eerste set viel er aan beide kanten al snel een break te noteren en het was Maria die in de twaalfde game Burger brak en de set opeiste. In set twee was het Burger die het initiatief greep en op een 4-2 voorsprong kwam. De Volendamse brak de Duitse nogmaals en pakte zo de set met 6-3.

In de derde en beslissende set was het Maria die een 3-1 voorsprong pakte. Burger liet dit niet op zich zitten en pakte vier games op rij. De Nederlandse mocht serveren voor de wedstrijd, maar leverde haar service in. Een game later, op de service van Maria was het wel raak.

In de volgende ronde wacht voor qualifier Burger een ontmoeting met de als eerste geplaatste Kiki Bertens (WTA-20) of de Servische Nina Stojanovic (WTA-106).