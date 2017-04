Pulitzer Prize voor Panama Papers Redactie 10-04-2017 23:33 print

De Panama Papers, een internationaal journalistiek onderzoeksproject, heeft maandag de Pulitzer Prize voor achtergrondjournalistiek gewonnen. In het project hebben bijna vierhonderd journalisten van ruim honderd mediabedrijven uit 76 landen (waaronder Trouw en Het Financieele Dagblad) interne documenten van het in Panama gevestigde juridisch advieskantoor Mossack Fonseca onderzocht.

Dat bedrijf bleek klanten te helpen brievenbusfirma's op te zetten om zo belasting te ontwijken. Het gaat in totaal om 11,5 miljoen vertrouwelijke documenten van het bedrijf die zijn gelekt. De journalisten van het onderzoeksconsortium (ICIJ) ontdekten namen van bekende mensen, onder wie staatshoofden, politici, bestuurders en miljardairs, maar ook banken.

De Pulitzer Prize is een prestigieuze Amerikaanse prijs in diverse categorieën op het gebied van journalistiek en literatuur. Die wordt al sinds 1917 uitgereikt. Joseph Pulitzer, een Amerikaanse krantenmagnaat, stelde de prijs in.



Foto: ANP