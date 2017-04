Nederlander verdacht van 17 Duitse plofkraken Redactie 10-04-2017 22:51 print

De Nederlandse politie heeft een 28-jarige man gearresteerd die wordt verdacht van plofkraken in Duitsland. De man zou tussen februari en mei 2016 samen met een 32-jarige handlanger in de deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen zeventien pinautomaten hebben opgeblazen. Tegen de man was een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd. De medeverdachte is nog voortvluchtig. Dat heeft de Duitse politie bekendgemaakt.

Het tweetal maakte mogelijk deel uit van de zogenoemde Audi-bende. In Duitsland zijn de laatste jaren veel plofkraken geweest. Die worden vaak gepleegd door Nederlanders. Na hun daad gaan ze er op hoge snelheid vandoor in razendsnelle auto's, zoals Audi's.

Over de identiteit van de man is niets bekendgemaakt.



Nederlander verdacht van 17 Duitse plofkraken (Foto: ANP)