Wielerbond wil freestyle BMX en koppelkoers op Olympische Spelen

De wereldwielerbond UCI heeft deels laten weten wat de plannen zijn voor het olympisch programma voor 2020, als de Spelen gehouden worden in het Japanse Tokyo. Tijdens het congres van de overkoepelende sportorganisatie SportAccord liet de UCI tegenover InsideTheGames weten dat men twee nieuwe onderdelen op het oog heeft voor Tokyo 2020.

Het eerste onderdeel is gelijk de meest radicale verandering: freestyle BMX, het onderdeel 'park' om precies te zijn. Daarbij worden allerhande trucs uitgehaald op, zoals de naam al suggereerd, een BMX- of skateboardpark, met relatief kleine halfpipes, schansen en andere obstakels. De vorig jaar overleden Dave Mirra won er de nodige gouden medailles mee op de X-Games, de Venezolaan Daniel Dhers won er in de afgelopen tien jaar vijf stuks.

Ook op de baan wil de UCI een nieuw evenement op het programma zetten, of beter gezegd, terug laten keren. De koppelkoers stond in 2000, 2004 en 2008 op het olympisch programma, alleen voor de mannen. De UCI wil die wedstrijd terugbrengen, maar dit keer ook voor vrouwen. Met name dat laatste is een opvallende keuze, want ook op wereldkampioenschappen wordt de koppelkoers voor vrouwen (nog) niet gereden.

Of er ook onderdelen moeten wijken om plaats te maken wilde men nog niet zeggen.