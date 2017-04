Bijna 100.000 oud-studenten kunnen hun studieschuld niet volledig terugbetalen. Hun inkomen is te laag om aan de maandelijkse verplichting te voldoen. Dat blijkt uit cijfers die Trouw heeft opgevraagd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In 2015 ging het om 13 procent van de terugbetalers, zo'n 90.000 mensen. In 2016 nadert dat de 100.000, de precieze cijfers zijn nog niet bekend.

Oud-studenten moeten in vijftien jaar hun studieschuld terugbetalen. Als dat niet lukt door een te laag inkomen, wordt na vijftien jaar de schuld kwijtgescholden. Volgens DUO lenen studenten steeds hogere bedragen, onder meer door de invoering van het leenstelsel en is de inkomenspositie van de oud-studenten door de recente economische crisis verslechterd.



Studieschuld terugbetalen groeiend probleem (Foto: ANP)