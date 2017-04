In Alphen aan den Rijn worden zondag de slachtoffers van de schietpartij in winkelcentrum de Ridderhof herdacht. Het is precies zes jaar geleden dat Tristan van der V. dood en verderf zaaide in het winkelcentrum. Hij schoot vijf mensen dood en sloeg vervolgens de hand aan zichzelf. Hij verwondde zeventien mensen.

Aan het einde van de ochtend is er een bezinningsmoment in een kerk- en zalencentrum. De organisatie is in handen van de raad van kerken. Om 12.00 uur volgt een kranslegging bij het monument voor de slachtoffers naast de Ridderhof.



Slachtoffers schietpartij Alphen herdacht (Foto: ANP)