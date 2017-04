VS sturen konvooi naar zee bij Noord-Korea YokiKater 09-04-2017 10:57 print

De VS sturen een konvooi marineschepen naar de wateren bij Noord-Korea als reactie op de laatste raketlancering in dat land. Dat meldde de nieuwszender CNN zondag op basis van militaire bronnen. Het gaat om het vliegdekschip Carl Vinson en enkele begeleidingsschepen.

Het konvooi vertrok zaterdag uit Singapore en is op weg naar het westelijk deel van de Stille Oceaan. De Carl Vinson deed vorige maand nog mee aan gezamenlijke oefeningen van Amerika en Zuid-Korea.

Het bericht over het konvooi komt kort na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump. De omgang met Noord-Korea was een van de belangrijkste onderwerpen op hun agenda. Beiden waren het eens over de "ernst van de bedreiging van het kernwapenprogramma van Noord-Korea", heette het na de bijeenkomst.

Scud-raket

Het konvooi zou aanvankelijk diverse havens aandoen in Australië maar die plannen zijn veranderd. De met kernenergie aangedreven Vinson is een van de tien vliegdekschepen van de VS. Het schip heeft zestig vliegtuigen aan boord en ongeveer 5000 man personeel. Het vliegdekschip wordt geëscorteerd door zeker drie andere marinevaartuigen. Die zijn uitgerust met antiraketsystemen waarmee eventueel in Noord-Korea gelanceerde projectielen uit de lucht kunnen worden geschoten.

Woensdag lanceerde Noord-Korea een ballistische Scud-raket. Het projectiel voor de middellange afstand crashte al na 60 kilometer, een fractie van de werkelijke reikwijdte, in zee.



VS sturen konvooi naar zee bij Noord-Korea (Foto: ANP)