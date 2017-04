Wisselend succes Nederlanders in octagon

Zaterdagavond was een drukke avond voor de MMA-liefhebbers. De twee grootste MMA-organisaties, Bellator en UFC, hadden een gala georganiseerd en vier Nederlanders kwamen in actie.

Bellator 176: Djamil Chan vs Valeriu Mircea

Het gevecht van Rotterdammer Chan tegen Mircea eindigde in een krappe overwinning voor Mircea. Twee juryleden vonden dat Chan slechts één ronde gewonnen had en Mircea twee, terwijl het derde jurylid dit gevecht als gelijkspel beoordeelde. En dat gaf ook wel aan hoe beide vechters aan elkaar gewaagd waren.

How did you score Chan vs Mircea through 3 rounds?? #Bellator176 NOW on @spike! pic.twitter.com/zgMDywBmzw — Bellator MMA (@BellatorMMA) April 8, 2017

Alleen in de derde ronde kon Chan laten zien waar hij echt toe in staat was, maar het was niet genoeg voor de overwinning. In de eerste twee ronden ging Mircea veel efficienter om met zijn grondwerk, waardoor Chan al vroeg tegen een achterstand aankeek. De sterke derde ronde was helaas niet genoeg om de juryleden anders te doen besluiten. Dit is het tweede achtereenvolgende verlies van Chan, na een ijzersterke overwinning in zijn eerste gevecht bij Bellator.

Bellator 176: Melvin Manhoef vs Rafael Carvalho

De utslag van hun vorige gevecht gaf nogal wat discussie, maar zaterdagavond liet Carvalho er in Turijn geen misverstand over bestaan wie de beter van de twee was. Carvalho voelde zich onbedreigd in de eerste twee ronden van dit gevecht. Rustig drukte hij Manhoef tegen de hekken en de Nederlander had geen antwoord tegen de soepel bewegende Braziliaan. De veel grotere Carvalho benutte zijn lengte prima, trapte constant op het lichaam van Manhoef en ook de derde ronde ging uiteindelijk naar Carvalho, nadat Manhoef een punt aftrek kreeg voor het illegaal vasthouden van de hekken.

De vierde ronde was nog niet halverwege toen Carvalho weer trapte, de sterk startende Manhoef verwachtte weer een trap op het lichaam, verdedigde laag, maar Carvalho verraste met een hoge trap die Manhoef vol op de kaak raakte. Een heerlijke KO, Manhoef merkte niet eens dat hij de grond raakte, zo snel was hij buiten bewustzijn. Carvalho laat deze keer geen twijfel wie kampioen bij Bellator is.

Bellator 176: Denise Kielholtz vs Martine Michieletto

Kielholtz liet nog maar even zien wie de ware koninging van het kickboksen is. Tijdens haar vierde optreden voor Bellator Kickboxing was haar Italiaanse tegenstander Michieletto geen bedreiging voor de titel. Een reden dan ook voor Kielholtz om haar horizon te gaan verbreden en aan te geven dat ze uitkijkt naar een MMA-carrière. Miss Dynamite heeft al één partij gevochten op MMA-regels en die ging verloren.

UFC 210: Gegard Mousasi vs Chris Weidman

Een zware eerste ronde voor Mousasi, met een sterk worstelende Weidman die weinig ruimte liet voor de Leidenaar om rustig in zijn spel te komen. Toch wist Mousasi elke keer weer op te staan en te ontsnappen aan het grondgevecht. Mousasi begon de tweede ronde sterker en hij zette All American al snel vast aan de buitenkant van de octagon. Nadat het gevecht half op de grond is beland, landt Mousasi twee harde knieën tegen het hoofd van de Amerikaan. Volgens de scheidsrechter zijn deze verboden indien de vechter zijn beide handen op de grond heeft, echter volgens nieuwe regels uit 2017 zijn deze wél legaal.

Both of these knees are legal. @mousasi_mma lifted up to bring the left hand off the mat #UFC210 pic.twitter.com/cegK3voj9e — #Dizz © (@TalkMMA) April 9, 2017

Scheidsrechter Dan Miragliotta besefte zijn fout en besloot na een chaotische pauze om verder te laten vechten, maar de inmiddels opgeroepen dokter heeft eens goed naar Weidman gekeken en besloten dat Weidman niet verder mag vechten. Voor het publiek een enorm controversiele beslissing, uiteindelijk resulterend in een overwinning door technisch knock-out voor Mousasi, zijn zevende overwinning in acht gevechten.

Overige uitslagen Bellator 176:

Anastasia Yankova verslaat Elina Kallionidou na jurybesluit (29-28, 30-27, 30-27)

Mihail Nica verslaat Samba Coulibaly na opgave (anaconda choke) in ronde 1.

Giorgio Belsanti verslaat Vando De Almeida na jurybesluit

Overige uitslagen Bellator Kickboxing:

Giorgio Petrosyan verslaat Amansio Paraschiv na jurybesluit (29-27, 30-26, 30-26)

John Wayne Parr verslaat Nando Calzetta door knock-out (trap op het hoofd) in ronde 2

Mustapha Haida verslaat Enriko Kehl na jurybesluit (30-27, 28-29, 29-28)

Gaston Bolanos verslaat Luca D’Isanto na jurybesluit (30-27 x3)

Armen Petrosyan verslaat Mohamed Houmer en wint WKU 70-kilogram titel

Anissa Meksen verslaat Chiara Vincis na jurybesluit en wint ISKA 54.5-kilogram titel

Philippe Salmon verslaat Florenzo Pesare door technisch knock-out in ronde 2

Tarik Totts verslaat Yassine Moutacim door knock-out in ronde 1

Overige uitslagen UFC 210:

Daniel Cormier verslaat Anthony Johnson na opgave (verwurging: rear-naked choke) in ronde 2 en behoudt de lichtzwaargewichttitel.

Cynthia Calvillo verslaat Pearl Gonzalez na opgave (verwurging: rear-naked choke) in ronde 3

Thiago Alves verslaat Patrick Cote na jurybesluit (30-27 x3)

Charles Oliveira verslaat Will Brooks na opgave (verwurging: rear-naked choke) in ronde 2

Myles Jury verslaat Mike De La Torre door technisch knock-out (stoten) in ronde 1.

Kamaru Usman verslaat Sean Strickland na jurybesluit (30-27, 30-26, 30-26)

Shane Burgos verslaat Charles Rosa door technisch knock-out (stoten) in ronde 3.

Patrick Cummins verslaat Jan Blachowicz na jurybesluit (29-28, 29-28, 28-28)

Gregor Gillespie verslaat Andrew Holbrook door knock-out (stoten) in ronde 1.

Desmond Green verslaat Josh Emmett na jurybesluit (28-29, 29-28, 30-27)

Katlyn Chookagian verslaat Irene Aldana na jurybesluit (28-29, 29-28, 29-28)

Magomed Bibulatov verslaat Jenel Lausa na jurybesluit (29-26 x3)