Jongen pleegt zelfmoord na lezen nepnieuws

Een 11-jarige jongen uit Michigan, Tysen Benz, heeft zichzelf verhangen nadat hij op social media had gelezen dat een 13-jarige vriendin van hem zelfmoord had gepleegd. De zelfmoord bleek echter een ‘zieke grap’ te zijn, die vermoedelijk door klasgenoten van Tysen de wereld in geslingerd werd.

Tysen werd op 14 maart gevonden door zijn moeder, Katrina Gross. Ze had hem 40 minuten eerder nog in leven gezien en beweert dat hij toen nog prima in orde was. Nadat ze haar zoon gevonden had werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk op 4 april is overleden.

De jongen las het nepnieuws over de zelfmoord op een telefoon die hij stiekem had gekocht. Na het lezen van het nieuws, schreef hij dat hij zelf ook uit het leven wilde stappen. Niemand leek zijn antwoord echter serieus te nemen. Er is een kind aangeklaagd, maar de politie wil niets kwijt over zijn of haar identiteit of de relatie met het slachtoffertje.