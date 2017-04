Inwoners van de Amerikaanse stad Dallas hebben van vrijdag op zaterdag een zware nacht gehad nadat hackers de sirenes in de stad ruim anderhalf uur lieten afgaan. Dat meldt The New York Times.

De 156 luchtalarmen gingen rond 23.40 uur af en zorgden voor veel verontruste telefoontjes naar het Amerikaanse noodnummer 911. De sirenes loeiden vervolgens nog eens veertien keer, telkens zo'n negentig seconden lang, voordat het systeem rond 01.20 uur volledig plat kon worden gelegd.

Sommige inwoners dachten door de recente gebeurtenissen in Syrië dat een bom was afgegaan, liet een woordvoerster van de gemeente weten. Ze vermoedt dat de sirenes, die normaal zijn bedoeld om inwoners te alarmeren voor calamiteiten, door iemand uit de omgeving zijn gehackt.



Luchtalarmen Dallas 's nachts af na hack (Foto: ANP)