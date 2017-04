De Franse autoriteiten hebben zaterdag de broer van Tariq Ramadan het land uitgezet vanwege zijn radicale standpunten. Dat maakte het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken bekend.

De in Egypte geboren Hani Ramadan werd opgepakt in Colmar in het noordoosten van Frankrijk. Daar zou de omstreden Zwitserse imam deelnemen aan een conferentie. Hani, broer van de bekende islamoloog Tariq Ramadan, werd door de politie naar de grens met Zwitserland begeleid. Zijn grootvader is Hassan al-Banna, de stichter van de Moslimbroederschap in Egypte.

Het ministerie verklaarde dat eerdere opmerkingen en gedragingen van de imam "een bedreiging vormen voor de openbare orde". Minister Matthias Fekl liet weten dat ze "zullen blijven vechten tegen extremisme en radicalisering".

Volgens Le Parisien waren afgelopen maanden al meerdere bijeenkomsten van Hani in Frankrijk gecanceld.



Frankrijk zet broer Tariq Ramadan land uit (Foto: ANP)