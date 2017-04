LIVE: Grand Prix van China

De tweede race van het Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. We gaan kijken naar de Grand Prix van China en dat zou wel eens wat moois op kunnen leveren. Het is immers een beetje nat in Shanghai, maar ook weer niet drijfnat: te nat voor droogweerbanden, te droog voor regenbanden en dus zouden we een chaotische race kunnen krijgen.

4/56

De virtual safety car na de crash van Stroll is amper voorbij en we hebben de volgende crash. Dit keer is het een echte klapper, want Giovinazzi heeft hem opnieuw op het rechte stuk tegen de muur geparkeerd. Zaterdag was het de linkermuur, dit keer raakte hij rechts.

Inmiddels is iedereen naar binnen geweest en rijdt het hele veld op droogweerbanden. Hamilton op kop, voor Ricciardo, Räikkönen en, jawel, Verstappen. De Nederlander is Bottas en Vettel voorbij.

Start

We zijn onderweg en de beste start komt op naam van Max Verstappen. De Nederlander heeft in een half rondje negen coureurs te pakken en ligt op plek zeven, achter Daniil Kvyat. Lewis Hamilton ligt op kop, voor Vettel, Bottas, de sterk gestartte Ricciardo en Räikkönen. Stroll kreeg een tik van Perez en ligt eruit.

Aftellen

Nog een paar minuten en de Grand Prix van China gaat van start. Iedereen lijkt gewoon zonder grote problemen richting de grid te zijn gereden, dat is alvast goed nieuws. Carlos Sainz start op supersofts - droogweerbanden dus - en dat is een interessante gok, want alle alle coureurs starten op intermediates.

Startopstelling



Startopstelling Grand Prix van China (Bron: GPUpdate)