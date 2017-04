Verkeerschaos door verscherpte grenscontrole KroatiŽ Redactie 08-04-2017 23:46 print

Het was de bedoeling dat de buitengrenzen van de Schengenzone vanaf vrijdag extra scherp gecontroleerd zouden worden, maar daar is zaterdagavond langs de Sloveens-Kroatische grens al van af gezien. Langs de grens van Kroatië met Slovenië ontstond een verkeerschaos met kilometerslange files. Dat veroorzaakte wachttijden tot vier uur voor het verkeer dat de grens over wilde.

De extra controle is daarom ingetrokken, meldde het Kroatische ministerie van Binnenlandse Zaken dat grote schade voor de toerisme-sector vreest. Het is dit weekeinde het begin van paasvakanties in Europa.

Kroatië is sinds 2013 lid van de EU, maar is nog geen onderdeel van de Schengenzone. Slovenië is sinds 2004 lid van de EU en hoort sinds 2007 tot de Schengenzone. De grens met Kroatië is zo een buitengrens die beter in de gaten zou moeten worden gehouden wegens de dreiging van terrorisme.



Verkeerschaos door verscherpte grenscontrole Kroatië (Foto: ANP)