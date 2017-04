Uitslagen Eredivisie 08/04/2017

Ajax heeft in de Eredivisie de druk op koploper Feyenoord flink opgevoerd. De Amsterdammers wonnen uit met 1-5 bij N.E.C. Nijmegen en staan met een wedstrijd meer nu in punten gelijk met de Rotterdammers die morgen in actie komen. Vitesse blijft bovenin goed meedraaien. Concurrent sc Heerenveen werd met 4-2 verslagen. ADO Den Haag is hard bezig de onderste regionen te verlaten. De club uit de Hofstad bond FC Groningen met 4-3 aan de zegekar en staat nu drie punten boven de gevarenzone.

N.E.C. Nijmegen 1 - 5 AFC Ajax 54' Kadioglu 4' Golla (e.d.)

8' Neres

32' Traoré

60' Traoré

78' Ziyech Gele kaart: Van de Beek (AFC Ajax) Stadion: De Goffert, Nijmegen

Toeschouwers: 12.500

Arbiter: Nijhuis Opstelling: Opstelling: Delle

Heinloth

Sturing (Kadioglu/46)

Dumic

Golla

Burnet

Bikel

Rayhi

Breinburg (Von Haacke/70)

Grot (Fomitschow/83)

Awoniyi Onana

Veltman

Sánchez

De Ligt (Riedewald/46)

Viergever

Klaassen

Schöne (Van de Beek/46)

Ziyech

Neres

Traoré (Cassierra/79)

Younes

Vitesse 4 - 2 sc Heerenveen 5' Foor

14' Van Wolfswinkel

70' Van Wolfswinkel

75' Van Wolfswinkel 31' Slagveer

89' Larsson Gele kaart: Marzo (sc Heerenveen) Stadion: Gelredome, Arnhem

Toeschouwers: 21.128

Arbiter: Kamphuis Opstelling: Opstelling: Room

Leerdam

Kashia

Miazga

Kruiswijk

Nakamba

Nathan (Büttner/64)

Baker

Rashica (Van Bergen/88)

Van Wolfswinkel (Zhang/88)

Foor Mulder

Marzo (Schmidt/36)

St.Juste

Faes

Bijker

Van Amersfoort (Ödegaard/76)

Kobayashi

Thorsby (Schaars/54)

Slagveer

Ghoochannejhad

Larsson