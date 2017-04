Zeker vijftien burgers zijn zaterdag in Syrië om het leven gekomen door een luchtaanval. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten meldt dat een dorp werd gebombardeerd op zo'n 30 kilometer ten westen van IS-bolwerk Raqqa.

Door de aanval kwamen volgens het observatorium ten minste vier kinderen om het leven. Een ooggetuige zei tegen het Duitse persbureau DPA dat een internetcafé werd geraakt. De aanval is vermoedelijk uitgevoerd door de internationale coalitie tegen Islamitische Staat. Een woordvoerder van de door de VS geleide coalitie was niet direct bereikbaar voor commentaar.



'Burgerdoden door bombardement Syrië' (Foto: ANP)