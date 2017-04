Dalai lama wil discussie over opvolging Redactie 08-04-2017 19:44 print

De dalai lama wil dit jaar alvast met hoge boeddhistische monniken gaan praten over zijn opvolging. De geestelijk leider zei zaterdag in India dat het aan de Tibetanen is om te beslissen of zijn positie moet blijven bestaan.

"Als mensen nu het gevoel hebben dat dit instituut niet langer relevant is, dan houdt het automatisch op te bestaan", zei de 82-jarige dalai lama op een persconferentie in het afgelegen plaatsje Tawang. Hij wil daarom alvast een discussie aanzwengelen over de vraag of er nog een nieuwe dalai lama komt.

China, dat de scepter zwaait in Tibet, vindt dat die traditie gewoon moet doorgaan en dat Peking het recht heeft om de opvolger van de dalai lama goed te keuren. Tibetaanse boeddhisten geloven dat belangrijke lama's na hun dood reïncarneren. Zij keren dan terug als kind.

De communistische leiders zien de huidige dalai lama als een gevaarlijke separatist. De geestelijk leider woont tegenwoordig in India, waar zijn volgelingen een kleine regering in ballingschap hebben. De dalai lama heeft al eerder gesuggereerd dat hij wel eens de laatste zou kunnen zijn.



Dalai lama wil discussie over opvolging (Foto: ANP)