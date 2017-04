Darter Gurney pakt eerste titel, Wattimena haalt halve finale Boris (borisz) 08-04-2017 19:17 print

Darter Daryl Gurney heeft voor het eerst in zijn carrière gewonnen bij de PDC. Hij schreef zaterdag Players Championship 7 op zijn naam door in de finale Kim Huybrechts te verslaan. Het werd 6-3. Beste Nederlander werd Jermaine Wattimena. Hij verloor de halve finale van Huybrechts.

De als negentiende geplaatste Gurney won vandaag van Martin Schinder (6-3), Vincent Kamphuis (6-4), Cristo Reyes (6-5), Simon Whitlock (6-3), Steve Lennon (6-5) en Gerwyn Price (6-4). Huybrechts begon met zeges op Jim Brown (6-3), James Richardson (6-5), Mike De Decker (6-2), James Wade (6-0), Peter Wright (6-4) en dus Wattimena (6-3).

In de finale ging miste Huybrechts drie pijlen op dubbel zestien, waardoor Gurney op 3-1 kon komen. De Noord-Ier knalde er een 112-finish overheen, om vanuit het niets zelf een volle beurt op dubbel-16 te missen. Hij herpakte zich wel, maar zag toch dat Huybrechts tot 4-3 terug kwam. De Belg opende de achtste leg met een maximale score, maar Gurney sloeg terug met zijn 180’er en een 76-finish: 5-3. Een leg later via dubbel vijf werd het 6-3.

Gurney is momenteel de nummer negentien van de wereld en dart sinds 2013 bij de PDC. Hij haalde eind van het jaar nog de kwartfinale van het WK en in maart nog de halve finale van de UK Open. Nu heeft hij ook een titel op zijn naam staan.

Wattimena was met een plek bij de laatste vier de beste Nederlander. Benito van de Pas haalde de kwartfinale en werd in die ronde uitgeschakld door Wattimena. Jimmy Hendriks haalde de achtste finales. Raymond van Barneveld werd al in de eerste ronde uitgeschakeld. Darters Michael van Gerwen en Gary Anderson ontbraken in Barnsley. Zondag is er opnieuw een Players Championship. 128 darters gaan de strijd aan voor de hoofdprijs van 10.000 Britse pond, zo'n 12.000 euro.

Players Championship 7 - uitslagen vanaf derde ronde

Peter Wright 6-3 Andy Boulton

Steve West 6-3 Mark Barilli

Kim Huybrechts 6-2 Mike De Decker

James Wade 6-5 Maik Langendorf

Benito van de Pas 6-3 Brendan Dolan

Michael Smith 6-2 Jonny Clayton

Jermaine Wattimena 6-5 Robert Thornton

Kyle Anderson 6-5 Keegan Brown

Mensur Suljovic 6-5 Paul Nicholson

Jimmy Hendriks 6-4 Mervyn King

Andy Hamilton 6-2 Aden Kirk

Gerwyn Price 6-4 Zoran Lerchbacher

Steve Lennon 6-1 Kevin Painter

Scott Taylor 6-3 Jeffrey de Graaf

Simon Whitlock 6-4 Justin Pipe

Daryl Gurney 6-5 Cristo Reyes

Achtste finales

Peter Wright 6-3 Steve West

Kim Huybrechts 6-0 James Wade

Benito van de Pas 6-4 Michael Smith

Jermaine Wattimena 6-2 Kyle Anderson

Mensur Suljovic 6-2 Jimmy Hendriks

Gerwyn Price 6-3 Andy Hamilton

Steve Lennon 6-2 Scott Taylor

Daryl Gurney 6-3 Simon Whitlock

Kwartfinales

Kim Huybrechts 6-4 Peter Wright

Jermaine Wattimena 6-3 Benito van de Pas

Gerwyn Price 6-4 Mensur Suljovic

Daryl Gurney 6-5 Steve Lennon

Halve finales

Kim Huybrechts 6-3 Jermaine Wattimena

Daryl Gurney 6-4 Gerwyn Price

Finale

Daryl Gurney 6-3 Kim Huybrechts