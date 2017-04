Hamilton na pole: "Zondag wordt mooiste dag sinds tijden" heywoodu 08-04-2017 16:22 print

Lewis Hamilton pakte zaterdag de poleposition voor de Grand Prix van China en de Brit heeft veel zin in de race. Het belooft een mooie strijd te worden tussen de Ferrari's van Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen en de Mercedes-teamgenoten Hamilton en Valtteri Bottas.

"Het wordt de mooiste dag sinds tijden", beweerde Hamilton zelfs. "Het was voor iedereen een strijd vandaag, nadat we gisteren nauwelijks konden rijden. De Ferrari's waren erg sterk vandaag en dus moesten wij alles uit de kast halen. Mijn laatste rondje was een bijna perfecte ronde en ging met elke bocht beter", verklaart Hamilton.

"Met een paar tienden voorsprong ging ik de laatste bochten in, maar bocht veertien is altijd gevaarlijk. Je wilt laat remmen en tijd pakken, maar ook niet alles verliezen door een klein foutje. Ik ben in elk geval echt blij met het resultaat." Dat Mercedes en Ferrari dicht bij elkaar zitten is volgens de Brit goed nieuws: "We vechten echt met elkaar en dat is geweldig, daar gaat het racen om. Zo moet je ook elke keer weet alles uit jezelf halen."

De verwachte regen van zondag zorgt zeker voor Hamilton voor een uitdaging, nadat de Brit tijdens de regenbandentest in Barcelona niet in actie kwam. "Ik heb nog geen meter serieus op die nieuwe regenbanden gereden, dus dat wordt....interessant", lachte hij. "Gisteren reed ik wel een outlap op de regenbanden, maar dat telt niet, dus het wordt een leuke les. Het zit dicht bij elkaar, dus het wordt een hele mooie dag!"