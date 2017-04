Wie zondagmiddag naar buiten gaat, moet zich goed insmeren. De lentezon is dan zo fel - zonkracht 4 à 5 - dat verbranding op de loer ligt, waarschuwt weerbureau Weeronline zaterdag. Omdat de huid na de winter nog niet aan de zon gewend is, kan ze tussen 12.00 en 15.00 uur al binnen een halfuur verbranden.

Qua weer is zondag meteen de beste dag van de week, met veel zon en maxima tussen 18 graden in het noorden tot 22 à 23 graden in het zuiden en zuidoosten. Na het weekend wordt het een stuk frisser en komt het kwik niet boven de 13 graden uit. Ook is er dan veel bewolking en toenemende kans op regen.



Waarschuwing voor felle lentezon (Foto: ANP)